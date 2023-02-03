"Мой район. Обратная связь": благоустройство около станции Мещерская МЦД-4

Завершились основные работы первого этапа благоустройства территории возле станции Мещерская МЦД-4. В первую очередь создают удобный и безопасный пешеходный маршрут к жилым кварталам. В порядок приводят улицы Матросова и первый Дачно-Мещерский проезд.

Специалисты убрали под землю провода, дополнительно проложили более четырехсот метров водосточной сети. Также расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие. Заменили старые опоры освещения и установили дополнительные.

Кроме того, организовали разворотный круг для городского пассажирского транспорта и разместили четыре остановочных павильона. Полностью все работы завершат весной 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".