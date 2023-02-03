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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома из ЖК "Нижняя Пресня"

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома из ЖК "Нижняя Пресня"

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В Пресненском районе завершился капитальный ремонт дома, входящего в знаменитый жилой комплекс "Нижняя Пресня". Историческое здание в стиле радикального конструктивизма было построено в 1926 году под руководством архитектора Бориса Блохина.

Специалисты отремонтировали крышу, подъезды и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Сложнее всего было восстановить фасад. Стены дома очистили от загрязнений и привели в порядок кирпичную кладку. Кроме того, все деревянные элементы здания обработали специальным составом, снижающим риск возгорания.

Работы в доме велись в рамках Московской программы капитального ремонта. В этом году в нее вошли более 2300 многоквартирных домов. Подробнее – "Мой район. Обратная связь".

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