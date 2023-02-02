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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт исторического дома в поселке Восточный

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт исторического дома в поселке Восточный

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В поселке Восточный завершился капитальный ремонт исторического дома, возведенного специально для сотрудников водопроводной станции. Трехэтажное здание располагается на Главной улице, дом 9. Оно было построено в 1955 году по индивидуальному проекту.

Реставраторы тщательно потрудились, чтобы сохранить здание. Специалисты привели в порядок фасад, его восстановление прошло в несколько этапов.

Кроме того, в доме обновили крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Все деревянные элементы дома покрыли специальным огнебиозащитным составом. Эта обработка снизит риск пожара в здании.

Работы в доме велись в рамках Московской программы капитального ремонта. В 2023 году в нее вошли более 2 300 многоквартирных домов. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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