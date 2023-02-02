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"Мой район. Обратная связь": первый этап благоустройства около станции Мещерская МЦД-4

"Мой район. Обратная связь": первый этап благоустройства около станции Мещерская МЦД-4

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Завершились основные работы первого этапа благоустройства территории возле станции Мещерская МЦД-4. В первую очередь создают удобный и безопасный пешеходный маршрут к жилым кварталам. В порядок приводят улицы Матросова и первый Дачно-Мещерский проезд.

Специалисты убрали под землю провода, дополнительно проложили более четырехсот метров водосточной сети. Также расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие. Заменили старые опоры освещения и установили дополнительные. Кроме того, организовали разворотный круг для городского пассажирского транспорта и разместили четыре остановочных павильона. Полностью все работы завершат весной 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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