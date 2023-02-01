Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:25

Город

"Мой район. Обратная связь": завершена реконструкция кинотеатра "Прага" на Нижней Масловке

"Мой район. Обратная связь": завершена реконструкция кинотеатра "Прага" на Нижней Масловке

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка Хлудова на Земляном Валу

"Мой район. Обратная связь": обновлен фасад исторического дома на Пятницкой улице

"Мой район. Обратная связь": доходный дом Веселовской отремонтировали в Москве

Экономический эффект участников "Производительности труда" превысил 900 млн рублей

The City: лучшие выставки в Москве на этой неделе

"Мой район. Навигатор": жители Московского зоопарка

"Мой район. Навигатор": новую поликлинику открыли в Дмитровском районе

"Мой район. Навигатор": реконструкция станции Очаково будущего МЦД-4 выполнена на 90%

"Мой район. Навигатор": в столице восстановят работу кинотеатра "Ударник"

В Савеловском районе завершена реконструкция бывшего кинотеатра "Прага" на улице Нижняя Масловка. Здание полностью обновили и провели перепланировку.

Преемником кинотеатра станет "Районный центр "Место встречи Прага". Общая площадь здания после реконструкции составила около 9,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что на цокольном этаже откроют супермаркет, на первом – просторные вестибюли и атриум, а на третьем организуют культурно-просветительский центр.

На крыше здания в теплое время года откроют террасу, где будут проводить мастер-классы, тренировки и кинопоказы. В здании установят пять лифтов, все помещения будут доступны людям с ограниченными возможностями. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика