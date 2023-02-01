"Мой район. Обратная связь": завершена реконструкция кинотеатра "Прага" на Нижней Масловке

В Савеловском районе завершена реконструкция бывшего кинотеатра "Прага" на улице Нижняя Масловка. Здание полностью обновили и провели перепланировку.

Преемником кинотеатра станет "Районный центр "Место встречи Прага". Общая площадь здания после реконструкции составила около 9,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что на цокольном этаже откроют супермаркет, на первом – просторные вестибюли и атриум, а на третьем организуют культурно-просветительский центр.

На крыше здания в теплое время года откроют террасу, где будут проводить мастер-классы, тренировки и кинопоказы. В здании установят пять лифтов, все помещения будут доступны людям с ограниченными возможностями. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".