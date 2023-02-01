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Транспорт

"Мой район. Обратная связь": реконструкция станции Очаково завершена на 90%

"Мой район. Обратная связь": реконструкция станции Очаково завершена на 90%

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Реконструкция станции Очаково завершена уже на 90%. На данный момент на станции делают покрытие платформы, остекляют эскалаторный павильон, монтируют инженерные сети и проводят отделочные работы в северном вестибюле.

Еще специалисты благоустраивают территорию возле станции. Через Очаково пройдет МЦД-4. Здесь можно будет пересесть на метро и МЦК.

В итоге получится крупный пригородный вокзал с современной инфраструктурой и двумя новыми платформами. Чтобы железнодорожные пути можно было пересекать удобно и безопасно, построят надземный крытый переход. В перспективе станция будет принимать более 11 тысяч пассажиров ежедневно. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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