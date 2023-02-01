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"Мой район. Обратная связь": обновлен фасад исторического дома на Пятницкой улице

"Мой район. Обратная связь": обновлен фасад исторического дома на Пятницкой улице

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В Замоскворечье обновлен фасад исторического дома на Пятницкой улице. Здание возвели в 1913 году по проекту популярного архитектора Густава Гельриха. Это одно из строений доходного дома графа Владимира Татищева.

Главной задачей реставраторов было сохранить первозданную красоту объекта. Специалисты подобрали подходящие материалы и технологии, затем расчистили открытые плоскости фасада от внешних загрязнений и нанесли антигрибковую защиту.

Всего в столичную программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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