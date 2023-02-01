"Мой район. Обратная связь": доходный дом Веселовской отремонтировали в Москве

В Басманном районе завершился капитальный ремонт доходного дома Веселевской на улице Чаплыгина. Здание построили в 1899 году по проекту архитектора Яковлева в неоклассическом стиле. В данный момент это жилой дом.

Главной задачей реставраторов было возродить первозданную красоту объекта. Они привели в порядок лепной декор и архитектурные элементы, отремонтировали проездную арку и покрасили стены. Кроме того, восстановили цоколь здания, оконные и дверные откосы, а также заменили кровельное покрытие.

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