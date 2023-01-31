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31 января, 18:25

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"Мой район. Обратная связь": подростковый кластер открыли в Ясеневе

"Мой район. Обратная связь": подростковый кластер открыли в Ясеневе

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В Ясеневе открыли подростковый кластер – это спортивный комплекс с уличными площадками для баскетбола, волейбола и воркаута. Он разместился на окраине Битцевского леса под Севастопольским путепроводом, на месте заброшенного пустыря.

Раньше эта эстакада обеспечивала транзит для автомобилей, но разбивала район. Теперь здесь спортивный кластер со скейт-парком. Кроме того, там обустроили зоны для игры в пинг-понг, стритбол и панна-футбол.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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