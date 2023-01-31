"Мой район. Обратная связь": дом на Яузском бульваре капитально отремонтировали

В Таганском районе капитально отремонтировали один из первых домов типовой застройки в советской Москве. Он находится на Яузском бульваре и больше известен как дом кооператива "Квартиро-хозяин".

Специалисты привели в порядок крышу, подвальное помещение, ряд инженерных систем и фасад. Кроме того, на объекте в порядок привели оригинальные открытые балконы – это главная акцентная деталь дома. Еще мастера восстановили балконные плиты, заменили металлические ограждения и сделали новое напольное покрытие.

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