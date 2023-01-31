"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасадов дома на улице Забелина

В Басманном районе Москвы завершилась реставрация фасадов бывшего доходного дома почетной гражданки Натальи Тюляевой. Особняк расположен по адресу улица Забелина, дом 3, строение 1. Он был возведен в 1900 году по проекту архитектора Сергея Воскресенского. В начале XX века в этом доме располагались дорогие 11-комнатные квартиры.

Реставраторы поработали над внешним видом здания, они ориентировались на архивные фотографии и документы. Специалисты полностью привели в порядок фасады, раскрыли исторический вход, воссоздали утраченные элементы, в том числе декоративные. Мастера заменили деревянные окна, водопроводные трубы, отреставрировали стропильную систему крыши, утеплили кровлю, а также воссоздали калитку главного входа.

Полностью все работы завершат к лету 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".