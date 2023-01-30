"Мой район. Обратная связь": реконструкция автостанции "Красногвардейская"

В столичном район Зябликово проводят реконструкцию автостанции "Красногвардейская". Уже почти готовы металлоконструкции трехэтажного здания. Строители монтируют коммуникации. Вокзал планируют открыть в декабре 2023 года.

По площади здание будет в два раза больше старой станции. Внутри все сделают по современным стандартам: комфортные залы ожидания с навигацией, камерой хранения и кафе. Посещение автовокзала станет удобным для маломобильных пассажиров.

Что касается рейсов, то их количество и направления останутся прежними. Автобусы отправятся на юг и юго-восток России.

Территория вокруг автовокзала тоже изменится. На полутора тысячах гектаров сделают парковку и высадят деревья.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".