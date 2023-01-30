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Спорт

"Мой район. Обратная связь": стадион с полем восстановили в спорткомплексе "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": стадион с полем восстановили в спорткомплексе "Авангард"

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В столичном спорткомплексе "Авангард" восстановили стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами. Удалось сохранить исторический облик, при этом сделать стадион современным и функциональным. Теперь там можно играть в футбол круглый год.

Для подогрева под полем проложили систему труб от газовой котельной и сделали по периметру дренажную систему. Покрытие стадиона выполнили из искусственной травы, так как такой газон можно использовать в любое время без дополнительной подготовки.

Вместо старых деревянных сидений сделали новые, а количество мест оставили прежним – 1 512. Вокруг поля оборудовали беговые дорожки, которые зимой могут превращаться в лыжню. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Программа: Мой район. Обратная связь
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