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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома архитектора Соболева

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В столичном районе Дорогомилово завершился капитальный ремонт фасада жилого дома на Большой Дорогомиловской улице. Его возвели в 1939 году по индивидуальному проекту архитектора Соболева в стиле советского неоклассицизма.

Главной задачей реставраторов было сохранить первозданную красоту этого дома. Специалисты подобрали подходящие материалы и технологии. На первом этапе они сбили старую штукатурку и заделали трещины. При восстановлении декора применили лазерное сканирование.

Кроме того, специалисты отремонтировали балконные плиты. В порядок привели и внутренний фасад дома. Всего в московскую программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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