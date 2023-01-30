"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома архитектора Соболева

В столичном районе Дорогомилово завершился капитальный ремонт фасада жилого дома на Большой Дорогомиловской улице. Его возвели в 1939 году по индивидуальному проекту архитектора Соболева в стиле советского неоклассицизма.

Главной задачей реставраторов было сохранить первозданную красоту этого дома. Специалисты подобрали подходящие материалы и технологии. На первом этапе они сбили старую штукатурку и заделали трещины. При восстановлении декора применили лазерное сканирование.

Кроме того, специалисты отремонтировали балконные плиты. В порядок привели и внутренний фасад дома. Всего в московскую программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".