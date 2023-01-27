"Мой район. Обратная связь": круглый дом отреставрируют в Кривоарбатском переулке

В Кривоарбатском переулке отреставрируют круглый дом Константина Мельникова. Работы по реставрации начнутся в 2023 году.

Специалисты заделают трещины в кирпичной кладке, покрасят фасады, приведут в порядок надпись "Константин Мельников. Архитектор". Отдельно реставраторы займутся окнами в форме ромба. Их отчистят от слоев краски и заменят треснувшие стекла.

Внутри здания перестелют полы, отремонтируют лестницы и витражи. Реставраторы постараются сохранить цветовую гамму. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".