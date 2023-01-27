Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 17:25

Город

"Мой район. Обратная связь": круглый дом отреставрируют в Кривоарбатском переулке

"Мой район. Обратная связь": круглый дом отреставрируют в Кривоарбатском переулке

"Мой район. Обратная связь": дом № 31/29 отреставрировали на Поварской улице

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали реконструировать дороги в Отрадном

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка Бахрушина

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

"Мой район. Навигатор": Южный речной порт превратят во второй Сити

"Мой район. Навигатор": в столичных теплицах выращивают более 150 видов цветов

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли кластер "Ломоносов"

"Мой район. Навигатор": территорию Южного порта сделают городом-курортом будущего

Новости часа: США ввели визовые санкции против более 500 российских военных

В Кривоарбатском переулке отреставрируют круглый дом Константина Мельникова. Работы по реставрации начнутся в 2023 году.

Специалисты заделают трещины в кирпичной кладке, покрасят фасады, приведут в порядок надпись "Константин Мельников. Архитектор". Отдельно реставраторы займутся окнами в форме ромба. Их отчистят от слоев краски и заменят треснувшие стекла.

Внутри здания перестелют полы, отремонтируют лестницы и витражи. Реставраторы постараются сохранить цветовую гамму. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика