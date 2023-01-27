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27 января, 15:40

Город

"Мой район. Обратная связь": дом № 31/29 отреставрировали на Поварской улице

"Мой район. Обратная связь": дом № 31/29 отреставрировали на Поварской улице

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На Поварской улице в Москве провели реставрацию дома № 31/29. Он был построен в середине XX века на территории бывшей усадьбы. Раньше на этом месте находился флигель.

Экспертиза показала, что фасад здания хорошо сохранился. Специалисты заменили поврежденные участки орнамента. Они привели в порядок потолки в подъездах, расчистили лестничные ограждения и отреставрировали деревянные поручни.

Кроме того, в доме на Поварской улице полностью заменили все инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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