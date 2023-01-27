"Мой район. Обратная связь": специалисты начали реконструировать дороги в Отрадном

Специалисты начали реконструировать дороги в Отрадном. Они расширят Приморскую улицу и проектируемый проезд № 22–57 на Алтуфьевском шоссе. Специалисты обновят инженерные коммуникации в части электро-, тепло-, и водоснабжения, обустроят тротуары с асфальтобетонным покрытием, установят пониженный бортовой камень, уложат наземные тактильные указатели, организуют специальные парковочные места.

Кроме того, будет новый проектируемый проезд вдоль железнодорожных путей. Там разместят четыре остановки городского транспорта.

Когда реконструкция завершится в Отрадном, движение автомобилей будет регулироваться с помощью дорожных знаков, информационных указателей, разметки и автоматизированной системы управления. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".