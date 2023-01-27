Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:00

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали реконструировать дороги в Отрадном

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали реконструировать дороги в Отрадном

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка Бахрушина

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

"Мой район. Навигатор": Южный речной порт превратят во второй Сити

"Мой район. Навигатор": в столичных теплицах выращивают более 150 видов цветов

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли кластер "Ломоносов"

"Мой район. Навигатор": территорию Южного порта сделают городом-курортом будущего

Новости часа: США ввели визовые санкции против более 500 российских военных

Москвичам показали работу ледоколов "Риф" и "Норд"

Московский Росреестр в честь 15-летия провел экскурсию для студентов

Специалисты начали реконструировать дороги в Отрадном. Они расширят Приморскую улицу и проектируемый проезд № 22–57 на Алтуфьевском шоссе. Специалисты обновят инженерные коммуникации в части электро-, тепло-, и водоснабжения, обустроят тротуары с асфальтобетонным покрытием, установят пониженный бортовой камень, уложат наземные тактильные указатели, организуют специальные парковочные места.

Кроме того, будет новый проектируемый проезд вдоль железнодорожных путей. Там разместят четыре остановки городского транспорта.

Когда реконструкция завершится в Отрадном, движение автомобилей будет регулироваться с помощью дорожных знаков, информационных указателей, разметки и автоматизированной системы управления. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика