"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка Бахрушина

В Замоскворечье завершилась реставрация особняка Бахрушина. На данный момент там располагается Генеральная прокуратура России.

Реставрационные работы начались в 2019 году. Специалисты привели в порядок кровлю, фасады, интерьеры. Строители отремонтировали лепной декор, мраморную лестницу, исторический камин, скульптуры, а также карнизы, окна и двери.

Подрядчику удалось сохранить уникальные элементы здания, очистить их, а недостающие элементы воссоздать по оригинальным образцам. В отреставрированном особняке планируют принимать иностранные делегации. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".