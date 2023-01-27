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"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка Бахрушина

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка Бахрушина

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В Замоскворечье завершилась реставрация особняка Бахрушина. На данный момент там располагается Генеральная прокуратура России.

Реставрационные работы начались в 2019 году. Специалисты привели в порядок кровлю, фасады, интерьеры. Строители отремонтировали лепной декор, мраморную лестницу, исторический камин, скульптуры, а также карнизы, окна и двери.

Подрядчику удалось сохранить уникальные элементы здания, очистить их, а недостающие элементы воссоздать по оригинальным образцам. В отреставрированном особняке планируют принимать иностранные делегации. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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