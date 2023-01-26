26 января, 18:10Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на улице Расплетина
Капитальный ремонт дома завершился на улице Расплетина в столичном районе Щукино. Его построили в 1955 году в неоклассическом стиле. Особое внимание специалисты уделили восстановлению первозданной красоты дома.
Они создали уникальный проект и подобрали подходящие технологии. Фасад дома привели в порядок поэтапно – сначала реставраторы очистили плоскости от накопившихся загрязнений, а затем отремонтировали кирпичную кладку.
Кроме того, был восстановлен цоколь, отремонтированы входные группы и заменен наружный водосток. В доме установили удобные двери в подъезды, а также привели в порядок подвальные помещения.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".