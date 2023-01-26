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26 января, 16:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома купца Лобачева

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома купца Лобачева

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В Хамовниках завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома купца Лобачева, который возвели в 1917 году. Он находится на улице Волхонке. Интересный факт про дом: именно здесь нашли портрет Пушкина авторства Тропинина, который был украден.

Четырехэтажное здание имеет П-образную форму с необычной проездной аркой. Главной задачей реставраторов было сохранить первозданную красоту объекта. Был разработан уникальный проект проведения работ, подобраны качественные отечественные материалы.

Сначала специалисты расчистили все плоскости от загрязнений, удалили штукатурку, затем заделали трещины. Мастера воссоздали лепной декор и покрасили поверхность фасада. Кроме того, они заменили кровлю и отремонтировали вентиляционные шахты.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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