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"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт жилого дома на улице Свободы в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт жилого дома на улице Свободы в Москве

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В столичном районе Покровское-Стрешнево завершен капремонт жилого дома на улице Свободы. Его построили в 1955 году в неоклассическом стиле. Чтобы сохранить первозданную красоту дома, специалисты создали уникальный проект и подобрали отечественные материалы.

Работы по обновлению фасада провели в несколько этапов. Сначала специалисты расчистили плоскости от загрязнений, промыли их, заделали трещины специальным раствором. Затем нанесли антигрибковую защиту и отремонтировали кирпичную кладку. Восстановили декоративные элементы. Кроме того, отремонтировали балконные плиты, заменили старые окна и установили удобные входные двери.

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