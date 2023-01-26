"Мой район. Обратная связь": началось строительство пешеходного перехода у "Яхромской"

В САО столицы началось строительство пешеходного перехода к станции метро "Яхромская". Началась разработка грунта. Переход соединит четную сторону Дмитровского шоссе с южным вестибюлем "Яхромской".

В вестибюле станции уже идут отделочные работы в технической зоне, строители штукатурят стены. Переход ведет к метро от жилых и административных зданий. Кроме того, здесь создают соответствующую инфраструктуру. Все это делают в рамках продления Люблинско-Дмитровской линии метро.