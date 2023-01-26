"Мой район. Обратная связь": начался капремонт светодинамического фонтана в Царицыно

В музее-заповеднике "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана. В ходе работ специалисты полностью заменят электронную систему управления фонтаном, акустическое оборудование, усилители мощности звука, а также динамическую подсветку, насосы, системы электро- и водоснабжения.

Предстоит установить более четырех тысяч светодиодных светильников, заменить форсунки и подводные кабели. Кроме того, обновят гранитную облицовку чаши фонтана, парапеты, лестницы и мощения вокруг композиции.