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"Мой район. Обратная связь": начался капремонт светодинамического фонтана в Царицыно

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт светодинамического фонтана в Царицыно

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В музее-заповеднике "Царицыно" начался капремонт светодинамического фонтана. В ходе работ специалисты полностью заменят электронную систему управления фонтаном, акустическое оборудование, усилители мощности звука, а также динамическую подсветку, насосы, системы электро- и водоснабжения.

Предстоит установить более четырех тысяч светодиодных светильников, заменить форсунки и подводные кабели. Кроме того, обновят гранитную облицовку чаши фонтана, парапеты, лестницы и мощения вокруг композиции.

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Сюжет: "Мой район"
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