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"Мой район. Обратная связь": здание Москонцерта на Пушечной улице отреставрируют

"Мой район. Обратная связь": здание Москонцерта на Пушечной улице отреставрируют

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На Пушечной улице отреставрируют историческое здание Москонцерта. Его построили в XIX веке, это был доходный дом с рестораном "Альпийская роза" в стиле раннего модерна.

В ходе реставрации специалисты восстановят фасады и гранитную облицовку цоколя, а также лепной декор. Кроме того, приведут в порядок элементы балясника с поручнем, кровлю и полуколонны. Рабочие планируют отремонтировать металлические элементы фонарей, а также наличники и входные двери. В подвале здания восстановят поверхности сводов Монье.

Во всех помещениях отреставрируют стены, элементы декора, приведут в порядок потолки и полы. Еще обновят лестницы, включая ступени, ограждения, перила и декоративные вазы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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