"Мой район. Обратная связь": павильоны для наблюдения за птицами установили в Щукине

В столичном районе Щукино установили павильоны для наблюдения за птицами и белками. Два павильона установили на участке Всехсвятской рощи, еще один – около станции МЦД-2 Щукинская.

Павильоны находятся вдали от основных пеших маршрутов. Внутри на разном уровне расположены смотровые окошки. В них в любую погоду можно наблюдать за жизнью и повадками белок и птиц, которые иногда дают себя покормить. Зимой удастся увидеть пернатых, которые прилетают в столицу только на сезон миграции.

Дизайн павильонов придумали на основе архивных фотографий беседки, которая стояла в центре Щукинского парка в середине ХХ века. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".