"Мой район. Обратная связь": детский парк обновили в районе Северное Чертаново

В столичном районе Северное Чертаново обновили детский парк, он находится в Сумском проезде. Там создали игровую зону, состоящую из нескольких площадок. Их объединили прогулочными дорожками.

Оборудование рассчитано на детей разных возрастов: для школьников – многоуровневые крытые башни, качели, лесенки и сетки для лазания, для малышей – разнообразные карусели и качели. Рядом находится спортивная площадка с многофункциональным воркаут-комплексом. Раньше там были гаражи, они располагались по обе стороны от детского парка.

Кроме того, в рамках благоустройства в Сумском проезде появился памп-трек и скейт-парк. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".