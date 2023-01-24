"Мой район. Обратная связь": началась реабилитация каскада прудов Лефортовского парка

В Юго-Восточном округе столицы началась реабилитация каскада прудов Лефортовского парка. Главная задача, которая стоит перед специалистами, – улучшить экологический баланс и сохранить естественную красоту восьми прудов.

Рабочие очистят водоемы от илового осадка, которого накопилось более 20 тысяч кубических метров. После этого глубина прудов увеличится с двух до семи метров.

Основной объем работ проведут с помощью плавающего земснаряда с частичным спуском воды. На отдельных участках очистка пройдет с полным осушением водоема. Завершить реабилитацию планируют в 2023 году.