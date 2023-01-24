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24 января, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился на улице Кедрова

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился на улице Кедрова

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В Академическом районе столицы, на улице Кедрова, завершился капитальный ремонт жилого дома. Его возвели в 1953 году в неоклассическом стиле. Главной задачей было сохранить исторический облик дома.

Специалисты разработали уникальный проект реставрации, подобрали подходящие и качественные материалы. Работы проводили в несколько этапов. Сначала специалисты промыли плоскости, заделали трещины и восстановили кирпич. Затем они занялись декоративными элементами: восстановили наличники и балконные кронштейны. Кроме того, строители отремонтировали крышу дома.

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Сюжет: "Мой район"
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