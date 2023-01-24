"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве

В Даниловском районе Москвы завершился капитальный ремонт дома на 2-м Павловском переулке. Его возвели в 1885 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле.

Главной задачей реставраторов было вернуть зданию исторический облик. В первую очередь отремонтировали фасад. А сами работы прошли в несколько этапов.

Сначала специалисты промыли плоскости и удалили части старого штукатурного слоя, затем заделали трещины и обработали поверхность антигрибковым составом. Также они восстановили архитектурные элементы – лепнину, окна. Кроме того, специалисты отремонтировали крышу.

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