15:45Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве
В Даниловском районе Москвы завершился капитальный ремонт дома на 2-м Павловском переулке. Его возвели в 1885 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле.
Главной задачей реставраторов было вернуть зданию исторический облик. В первую очередь отремонтировали фасад. А сами работы прошли в несколько этапов.
Сначала специалисты промыли плоскости и удалили части старого штукатурного слоя, затем заделали трещины и обработали поверхность антигрибковым составом. Также они восстановили архитектурные элементы – лепнину, окна. Кроме того, специалисты отремонтировали крышу.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".