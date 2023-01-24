10:50Город
"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево"
В Северо-Западном административном округе Москвы продолжилась реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево". Ее площадь вместе с парком составляет 200 гектаров.
В 2022 году специалисты благоустроили парк, а теперь идет реставрация уникального архитектурного ансамбля. Господский дом, вотчинный храм и другие постройки XVII–XIX веков находятся между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе.
Когда работы завершатся, все постройки приспособят для современного использования. Реставраторы займутся и регулярным садом усадьбы – воссоздадут его историческую планировку.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".