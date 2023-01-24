"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево"

В Северо-Западном административном округе Москвы продолжилась реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево". Ее площадь вместе с парком составляет 200 гектаров.

В 2022 году специалисты благоустроили парк, а теперь идет реставрация уникального архитектурного ансамбля. Господский дом, вотчинный храм и другие постройки XVII–XIX веков находятся между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе.

Когда работы завершатся, все постройки приспособят для современного использования. Реставраторы займутся и регулярным садом усадьбы – воссоздадут его историческую планировку.

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