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Новости

23 января, 18:10

Город

"Мой район. Обратная связь": раму для гонок с препятствиями установили в Перове

"Мой район. Обратная связь": раму для гонок с препятствиями установили в Перове

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На столичном стадионе "Авангард" в Перове установили раму для гонок с препятствиями в стиле "русский ниндзя". Участники могут выбрать подходящую полосу препятствий из шести вариантов маршрута разного уровня сложности.

Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля стадиона "Авангард". Она рассчитана на взрослых и на детей от 7 лет. Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров – это доски, крутящиеся кольца и рули. Есть снаряды для развития координации и укрепления мышц плечевого пояса, на раме даже можно заняться скалолазанием.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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