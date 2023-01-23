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23 января, 15:55

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"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

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В Москве проводят капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом построили в 1912 году. Корпус является объектом культурного наследия на данный момент.

До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Специалисты полностью завершили демонтаж, очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали крышу, заменили плиты и перекрытия.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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