23 января, 15:55Город
"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы
В Москве проводят капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом построили в 1912 году. Корпус является объектом культурного наследия на данный момент.
До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Специалисты полностью завершили демонтаж, очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали крышу, заменили плиты и перекрытия.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь