"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

В Москве проводят капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом построили в 1912 году. Корпус является объектом культурного наследия на данный момент.

До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Специалисты полностью завершили демонтаж, очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали крышу, заменили плиты и перекрытия.

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