"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрируют библиотеку искусств им Боголюбова

Специалисты отреставрируют столичную библиотеку искусств имени Боголюбова. Это одна из старейших библиотек столицы, которая расположена в Тверском районе, на Сущевской улице.

В ходе реставрации специалисты в первую очередь обновят фасады. Работы коснутся лицевой поверхности кирпичной кладки, швов и штукатурки. Кроме того, в порядок приведут лепной декор из гипса, кровлю и металлические водосточные трубы.