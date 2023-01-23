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23 января, 11:15

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево"

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В Северо-Западном административном округе Москвы продолжилась реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево". Ее площадь вместе с парком составляет 200 гектаров. С 80-х годов XX века усадьба постоянно переходила от одного владельца к другому, какое-то время она была бесхозной, пережила несколько пожаров, в итоге весь ансамбль оказался в аварийном состоянии.

Реставраторы приведут в порядок главный дом усадьбы, оранжерею, историческую ограду и угловую башенку из красного кирпича, восстановят планировку регулярного сада и парка. Когда работы завершаться, все постройки приспособят для современного использования.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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