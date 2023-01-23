"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт Гунгера в столице

В Алексеевском районе Москвы завершился капитальный ремонт дома Гунгера на проспекте Мира. Восьмиэтажное здание возвели в 1955 году. Это был яркий пример советского неоклассицизма.

Главной задачей реставраторов было сохранить исторический облик постройки. Здание имеет Г-образную форму, к его торцу примыкает соседний жилой дом.

На первом этапе промыли плоскости и нанесли антигрибковую защиту. Затем привели в порядок фасад, восстановили все утраченные элементы декора, в том числе кронштейны и барельефы. Кроме того, специалисты отремонтировали крышу, подвальное помещение дома и заменили часть инженерных систем.

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