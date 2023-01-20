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"Мой район. Обратная связь": реконструкцию депо имени П. Л. Апакова завершат в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": реконструкцию депо имени П. Л. Апакова завершат в 2023 году

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В Донском районе Москвы идет реконструкция депо имени П. Л. Апакова на Шаболовке. Работы завершат к концу 2023 года. Старое здание депо устарело и требовало реконструкции, ведь последний ремонт был в 60-х годах прошлого века.

Уже демонтирован старый производственный корпус, обустроен фундамент, несущие стены и перекрытия нового здания. Теперь предстоит смонтировать кровлю и возвести кирпичные стены.

Через обновленное депо планируют сделать сквозной проезд, что улучшит транспортную ситуацию на Шаболовке. Новые трамвайные пути протяженностью более двух километров начнут прокладывать весной.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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