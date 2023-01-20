"Мой район. Обратная связь": флигель усадьбы Ивана Тургенева отреставрируют в 2024 году

Флигель усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке планируют отреставрировать к концу 2024 года. Это двухэтажное, деревянное здание с каменным подвалом, которое построено в XVIII веке, считается одним старейших в Хамовниках.

Во флигеле находились комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму". Долгое время здание не использовалось.

Реставрация пройдет в несколько этапов. Вначале специалисты изучат архивные материалы и чертежи, чтобы разработать проект. Флигелю вернут исторический облик. По решению мэра, в отреставрированном здании будет располагаться музейный центр по работе с молодежью. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".