Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:40

Город

"Мой район. Обратная связь": флигель усадьбы Ивана Тургенева отреставрируют в 2024 году

"Мой район. Обратная связь": флигель усадьбы Ивана Тургенева отреставрируют в 2024 году

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории ГКБ имени Юдина

"Мой район. Обратная связь": звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация дома-замка на Маросейке

Новости часа: в Москве активно реализуют 25 проектов комплексного развития территорий

Столичным автомобилистам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": плотный поток образовался на шоссе Энтузиастов

Флигель усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке планируют отреставрировать к концу 2024 года. Это двухэтажное, деревянное здание с каменным подвалом, которое построено в XVIII веке, считается одним старейших в Хамовниках.

Во флигеле находились комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму". Долгое время здание не использовалось.

Реставрация пройдет в несколько этапов. Вначале специалисты изучат архивные материалы и чертежи, чтобы разработать проект. Флигелю вернут исторический облик. По решению мэра, в отреставрированном здании будет располагаться музейный центр по работе с молодежью. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика