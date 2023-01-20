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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории ГКБ имени Юдина

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории ГКБ имени Юдина

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В районе Нагатино-Садовники завершилось благоустройство территории городской клинической больницы имени Юдина. Главной задачей было создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению.

В ходе работ убрали под землю воздушные кабельные линии и выполнили гидроизоляцию подземных переходов между корпусами. Территорию полностью оборудовали для маломобильных граждан. Также сделали комфортные дорожки, разбили газон, обустроили более 300 современных фонарей.

Для пациентов сделали уютные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Кроме того, на территории больницы появится мультисенсорный сад, предназначенный для отдыха и реабилитации пациентов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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