"Мой район. Обратная связь": звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

В Останкинском районе завершилась реставрация звезды на шпиле павильона "Зерно" на ВДНХ. В июле 2022 года ее демонтировали с помощью специальной техники и отправили в мастерскую для реставрации.

Звезда выполнена из стекла рубинового цвета, и главной задачей специалистов было максимально точно воссоздать этот оттенок. Выяснили, что стекла состоят из трех слоев – белого, прозрачного и красного. Реставраторы вырезали 80 стекол, каждое сделано по индивидуальному шаблону. Удалось восстановить и внутреннюю подсветку, теперь звезду видно в любое время суток.

Привели в порядок сам шпиль – обновили аварийные детали и покрыли его сусальным золотом. В данный момент продолжается реставрация павильона "Зерно".

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