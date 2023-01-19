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"Мой район. Обратная связь": реставрация колокольни Екатерининского храма в Москве

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В Басманном районе столицы проведут реставрацию колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице. Строение находится в аварийном состоянии, там разрушается лемеховая черепица и металлические каркасы главок, а штукатурный слой фасадов фрагментарно утрачен.

Специалисты детально изучили состояние колокольни и архивные документы. Они планируют отреставрировать кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы из дерева, восстановить купола и кресты. Рабочие уже приступили к монтажу строительных лесов.

Двухъярусную звонницу построили в 1915 году по проекту Николая Благовещенского. Это объект культурного наследия регионального значения. Сам храм до наших дней не сохранился.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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