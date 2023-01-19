"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация скульптур дома на Яузском бульваре

В Таганском районе столицы завершилась реставрация скульптур "Промышленность" и "Сельское хозяйство". Они украшают арку жилого дома на углу Подколокольного переулка и Яузского бульвара.

Прежде чем приступить к работе, специалисты тщательно изучили скульптуры и дефекты. Сначала поверхность очистили от загрязнений и краски, затем статуи аккуратно демонтировали и перевезли в мастерские. Там реставраторы заменили разрушенный металлический каркас, воссоздали утраченные элементы и привели в порядок поврежденные части скульптур.