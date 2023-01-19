"Мой район. Обратная связь": занятия по фигурному катанию на карте "Серебряный лед"

В Измайловском парке пригласили взрослых и детей на занятия по фигурному катанию на катке "Серебряный лед". Групповые тренировки бесплатные. Они проходят вечером по субботам и воскресеньям. Для посещения потребуется купить билет на каток.

В парках Москвы открыты 38 площадок с натуральным и искусственным льдом. Занятия по фигурному катанию проходят на 12 из них. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".