10:10Город
"Мой район. Обратная связь": занятия по фигурному катанию на карте "Серебряный лед"
В Измайловском парке пригласили взрослых и детей на занятия по фигурному катанию на катке "Серебряный лед". Групповые тренировки бесплатные. Они проходят вечером по субботам и воскресеньям. Для посещения потребуется купить билет на каток.
В парках Москвы открыты 38 площадок с натуральным и искусственным льдом. Занятия по фигурному катанию проходят на 12 из них. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь