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"Мой район. Обратная связь": занятия по фигурному катанию на карте "Серебряный лед"

"Мой район. Обратная связь": занятия по фигурному катанию на карте "Серебряный лед"

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В Измайловском парке пригласили взрослых и детей на занятия по фигурному катанию на катке "Серебряный лед". Групповые тренировки бесплатные. Они проходят вечером по субботам и воскресеньям. Для посещения потребуется купить билет на каток.

В парках Москвы открыты 38 площадок с натуральным и искусственным льдом. Занятия по фигурному катанию проходят на 12 из них. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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