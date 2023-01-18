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18 января, 18:15

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"Мой район. Обратная связь": реставрация исторического здания Москонцерта

"Мой район. Обратная связь": реставрация исторического здания Москонцерта

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На Пушечной улице в столице отреставрируют историческое здание Москонцерта. Его построили в XIX веке, это был доходный дом с рестораном "Альпийская роза" в стиле раннего модерна.

В ходе реставрации специалисты восстановят фасады и гранитную облицовку цоколя, а также лепной декор. Кроме того, приведут в порядок элементы балясника с поручнем, кровлю и полуколонны. Еще специалисты планируют отремонтировать металлические элементы фонарей, а также наличники и входные двери. В подвале здания они восстановят поверхности сводов Монье.

Во всех помещениях отреставрируют стены, элементы декора, приведут в порядок потолки и полы. Кроме того, обновят лестницы, включая ступени, ограждения, перила и декоративные вазы.

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Сюжет: "Мой район"
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