"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 49 завершили на Первомайской улице

Завершен капитальный ремонт многоквартирного дома № 49 на Первомайской улице. Он выполнен в стиле советского неоклассицизма. Специалисты разработали уникальный проект проведения капремонта, который учитывает все нюансы дома. Тщательно подобрали все материалы и технологии.

Кроме того, специалисты восстановили декор дома, а также заменили входные двери подъездов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".