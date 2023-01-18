11:40Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 49 завершили на Первомайской улице
Завершен капитальный ремонт многоквартирного дома № 49 на Первомайской улице. Он выполнен в стиле советского неоклассицизма. Специалисты разработали уникальный проект проведения капремонта, который учитывает все нюансы дома. Тщательно подобрали все материалы и технологии.
Кроме того, специалисты восстановили декор дома, а также заменили входные двери подъездов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь