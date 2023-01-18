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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 49 завершили на Первомайской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 49 завершили на Первомайской улице

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Завершен капитальный ремонт многоквартирного дома № 49 на Первомайской улице. Он выполнен в стиле советского неоклассицизма. Специалисты разработали уникальный проект проведения капремонта, который учитывает все нюансы дома. Тщательно подобрали все материалы и технологии.

Кроме того, специалисты восстановили декор дома, а также заменили входные двери подъездов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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