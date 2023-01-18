"Мой район. Обратная связь": памп-трек модернизировали в Строгине

В районе Строгино модернизировали памп-трек. С такой просьбой в департамент капремонта обратились местные жители. В итоге площадка превратилась в многофункциональную зону для экстремальных видов спорта. Здесь могут тренироваться не только любители, но и профессиональные спортсмены. Рядом появились модульный скейт-парк, площадка для паркура и воркаут-зона с тренажерами.

Специалисты обустроили дорожки для прогулок, вдоль которых установили скамейки и парковые качели, высадили несколько десятков кустарников и деревьев. Чтобы здесь было безопаснее заниматься спортом и гулять, установили 50 фонарей и около 30 камер видеонаблюдения.