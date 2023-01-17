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17 января, 18:10

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"Мой район. Обратная связь": в районе Марьино открылся центр "Место встречи Экран"

"Мой район. Обратная связь": в районе Марьино открылся центр "Место встречи Экран"

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В столичном районе Марьино на Новочеркасском бульваре открылся многофункциональный центр "Место встречи Экран". Ранее там располагался кинотеатр. В постсоветское время в нем проводились различные мероприятия, в фойе располагались игровые автоматы, но постепенно здание ветшало.

После масштабной реконструкции старый кинотеатр превратился в современный центр. Его площадь увеличилась до девяти тысяч квадратных метров. Там есть фитнес-зал, торговые галереи, предприятия бытовых услуг, кафе и рестораны. Кроме того, в центре появился пятизальный кинокомплекс.

Здание оборудовано эскалаторами и лифтами, обеспечена безбарьерная среда для маломобильных посетителей. Специалисты озеленили и благоустроили прилегающую территорию, а также сделали открытую парковку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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