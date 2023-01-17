"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка на Остоженке

Завершилась реставрация одного из самых старых особняков в столице. Он находится на Остоженке. Его возвели в 1842 году в стиле ампир на территории Земляного города. Это был доходный дом – на первом этаже располагались торговые заведения и конторы, а на втором – семикомнатная квартира владелицы особняка Марии Голубицкой. Третий этаж занимали меблированные комнаты.

Реставраторы в первую очередь привели в порядок фасад, покрасили его, отремонтировали кровлю и фундамент. Всего в столице за 2022 год восстановили почти 300 ветхих построек.