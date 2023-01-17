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"Мой район. Обратная связь": капремонт Краснопресненского путепровода начался в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт Краснопресненского путепровода начался в столице

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В столице начался капитальный ремонт Краснопресненского, или как его еще называют, Ваганьковского путепровода. Его построили более 60 лет назад.

Путепровод проходит над железнодорожными путями смоленского направления МЖД, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.

Для проведения работ ограничат движение. Из восьми полос будут работать по две в каждом направлении. Уже выставили ограждения, информационные щиты и временные дорожные знаки. В ходе ремонта заменят все 180 балок сооружения, деформационные швы.

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Сюжет: "Мой район"
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