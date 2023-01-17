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"Мой район. Обратная связь": благоустройство двора в Замоскворечье

"Мой район. Обратная связь": благоустройство двора в Замоскворечье

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В столичном районе Замоскворечье завершилось благоустройство двора на Большой Ордынке. Работы прошли за счет средств от платных парковок.

Специалисты установили новые детские площадки, обновили дорожную инфраструктуру и сделали уютные скверы. Всего за 2022 год в Москве благоустроили 1 258 дворов, больше всего в Южном, Центральном и Восточном округах Москвы.

В том числе привели в порядок дворы на Космодамианской набережной и Люсиновской улице, а в Беговом районе отремонтировали детские площадки и асфальт на улице Правды, Ленинградском проспекте и 1-й улице Ямского поля. Жители районов с помощью голосования на портале "Активный гражданин" и обращения к муниципальным депутатам могут сами выбирать объекты, которые необходимо обновить.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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