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16 января, 18:30

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилась очистка и восстановление Мазиловского пруда

"Мой район. Обратная связь": завершилась очистка и восстановление Мазиловского пруда

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В столичном районе Фили-Давыдково завершились масштабные работы по очистке и восстановлению Мазиловского пруда. Специалисты комплекса городского хозяйства убрали иловые отложения, извлекли около тридцати тысяч кубических метров ила и грунта, а также обновили и укрепили береговую линию протяженностью более тысячи метров, сделали зоны биоплато. Кроме того, они высадили свыше 35 тысяч водных растений, которые улучшат качество воды.

Реконструкция позволила создать благоприятные условия для птиц и рыб. Мазиловский пруд на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха горожан. Специалисты постоянно обследуют столичные водоемы и при необходимости приводят их в порядок.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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